الزراعة: استمرار فتح المعرض الدائم للسلع الغذائية بحديقة الأورمان

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعه واستصلاح الاراضي للمتابعة، إن المعرض الدائم للسلع الغذائية بحديقة الأورمان بالجيزة مستمر فى استقبال المواطنين طوال أيام الاسبوع، مشيرًا إلى أنه يتم يوميًا مضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بتخفيضات تتراوح بين 25-45%، لرفع العبء عن المواطنين، فى إطار مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" .

وتطرح وزارة الزراعة فى منافذها نحو أكثر من 80 سلعة "أنواع اللحوم، البلدى والمجمد، والدواجن بأنواعها "البط، الفراخ، والكبد، والحمام، والسمان" وأيضا الأسماك، والسلع الغذائية الأخرى و الخضار والفاكهة – البقوليات – السلع الغذائية – لحوم مجمدة ومصنعاتها – لحوم بلدية وضانى – دواجن مجمدة ومصنعاتها – أسماك مجمدة – عسل -زيت زيتون – ألبان ومصنعاتها" وتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية، فى إطار العمل على ضبط الأسعار بتخفيضات تصل إلى 30%، تخفيفاً عن كاهل محدودى الدخل.

وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى المسئولين عن منظومة المنافذ بالوزارة بضرورة الالتزام بالاسعار المخفضة والمعلنة من الوزارة مع ضرورة أن تكون بجودة عالية نظرا لثقة المستهلك في السلع المعروضة في المنافذ التابعة للوزارة.