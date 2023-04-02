اليوم السابع
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الصحة تكشف الخدمات المقدمة بالوحدات الصحية ضمن مبادرة الرئيس للفئة من 15 إلى 21 سنة

الأحد، 02 أبريل 2023 02:41 م
الصحة تكشف الخدمات المقدمة بالوحدات الصحية ضمن مبادرة الرئيس للفئة من 15 إلى 21 سنة وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن الخدمات المقدمة بالوحدات الصحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية للفئة من 15 إلى 21 سنة تتمثل فى :- 
 
 -مبادرة الشباب والمراهقين
- التقييم والدعم النفسي والتغذوي
- الفحص الطبي 
-التحاليل الدورية 
 
مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية
 
 
أكدت وزارة الصحة والسكان أن المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير وحدات الرعاية الأولية تشمل 251 وحدة صحية على مستوى فى 21 محافظة، مضيفا أن المرحلة الثانية ستبدأ عقب انتهاء الأولى، وأن المبادرة تستهدف تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطن.
 
وتابعت وزارة الصحة والسكان فى تقرير لها: يمكن للرعاية الأولية التعامل مع 70 % من الخدمات دون الحاجة لمستويات أخرى من الرعاية الطبية، كما أن الرعاية الأولية هي المحرك الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل.
 
وأشارت وزارة الصحة، أن المرحلة الأولى من المبادرة تتضمن 251 منشأة في كل إدارة صحية في 21 محافظة بينما المرحلة الثانية تتضمن 1004 منشآة أما المرحلة الثالثة تشمل 4942 منشآة
 
 
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الصحة

الوحدات الصحية

مراكز الرعاية الاولية



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