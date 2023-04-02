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المدارس تبدأ امتحانات شهر مارس للصفين الأول والثانى الثانوى

الأحد، 02 أبريل 2023 11:32 ص
المدارس تبدأ امتحانات شهر مارس للصفين الأول والثانى الثانوى وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

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بدأت المدارس عقد امتحانات شهر مارس للصفين الأول والثانى الثانوى العام، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحانات تعقد على مستوى المدارس بأسئلة قصيرة من المنهج وفيما درسه الطالب خلال شهر مارس الماضى، مؤكدة أن كل مدرسة أعدت جدول الامتحان حسب ظروفها على أن تشرف الإدارات التعليمية على الاختبارات من خلال الموجهين الأوائل فى كل إدارة تعليمية، ويتم تصحيح الامتحانات أيضا من خلال المدارس والتوجيه الفنى لكل مادة بالإدارات التعليمية.
 
وأوضحت مديريات التربية والتعليم، أنه وفقا للكتاب الدوري رقم 10 بشأن اختبارت شهري مارس  يتم عقد اختبارات شهر أبريل في الجزء الذي تم تدريسة خلال الفترة السابقة للاختبار في جزء من الحصة، ويكون الاختبار علي مستوي المدرسة ،علي أن تكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها، ويكون الاختبار في مستوي الطالب المتوسط ولا يوجد به أسئلة تعجيزية أو معقدة.
 
فيما أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة علي أنه حرصا علي تفادي الأخطاء في وضع الاختبار، موضحة أنه تبدأ اختبار شهر أبريل في الفترة من اليوم الأحد 2 أبريل وحتي الأربعاء 5 أبريل، مؤكدا علي الالتزام القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2023.
 
وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه يتم عقد المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي في هذه الأيام “ الخميس 6 أبريل والإثنين 10 أبريل والثلاثاء 11 أبريل والأربعاء 12 أبريل".
 
 

التربية والتعليم

موعد امتحان الشهر

مواعيد امتحانات الشهر لصفوف النقل

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