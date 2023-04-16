الرئيسية أخبار عاجلة أخبار 24 ساعة.. رسميا طرح الذرة الصفراء على منصة البورصة المصرية للسلع الأحد، 16 أبريل 2023 12:00 ص وزير التموين كتب سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: رسميا طرح الذرة الصفراء على منصة البورصة المصرية للسلع محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى.. اعرف التفاصيل "القومى للمرأة" يكشف عقوبة جريمة الابتزاز وكيفية حصول الضحية على حقها أسعار تذاكر السفر بقطارات الثالثة المكيفة من القاهرة لمحطات الوجه القبلى تبدأ 6 مايو.. ننشر جداول امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسى الثانى بالقاهرة غدا ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 31 درجة الصحة: انتشار 3339 سيارة إسعاف و12 لانش نهرى لتأمين احتفالات الأعياد البابا تواضروس يترأس قداس عيد القيامة المجيد من كاتدرائية العباسية متحدث الخارجية: المصريون الموجودون في السودان جميعهم بخير وسلام آلاف الأقباط يحتفلون بعيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.. صور شيخ الأزهر: التزوجُ من أجل المال يعمى بصيرة الزوجين عن رؤية عيوبهما ننشر نص خطبة عيد الفطر المبارك لعام 2023 وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يشهدان ختام الدورات الرمضانية فى الجزيرة "الهجرة" تدعو اللجنة الوطنية لطلاب الخارج إلى بحث مستجدات أبنائنا بالسودان استعادة كفاءة المناطق المتضررة من السيول بطريق "شرم الشيخ - دهب".. صور مرصد الكهرباء: 17 ألف و 700 ميجا وات احتياطى فى الشبكة اليوم منافذ تعليم الجيزة تطرح كعك وبسكويت العيد بـ100 جنيه.. اعرف الأماكن اخبار مصر اخبار مصرية اهم الاخبار اخبار مصر اليوم اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة أخبار × 24 ساعة.. 6 أيام إجازة للقطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناء السبت، 15 أبريل 2023 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. التضامن: تقديم دعم نقدى لـ22 مليون مواطن ضمن تكافل وكرامة الجمعة، 14 أبريل 2023 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. إقامة صلاة العيد فى جميع المساجد المقام بها الجمعة والساحات الخميس، 13 أبريل 2023 12:00 ص أخبار× 24 ساعة.. الإثنين المقبل إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة شم النسيم الأربعاء، 12 أبريل 2023 12:00 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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