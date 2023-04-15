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تبدأ 6 مايو.. ننشر جداول امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسى الثانى بالقاهرة

السبت، 15 أبريل 2023 03:23 م
تبدأ 6 مايو.. ننشر جداول امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسى الثانى بالقاهرة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب ـ سيد الخلفاوى

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تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023، بالقاهرة، خلال الفترة من 6 مايو إلي 23 مايو 2023، وذلك بعد اعتمادها من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة. 

وفى النقاط التالية مواعيد الامتحانات.. 
يؤدى طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس الابتدائي بالقاهرة وما يعادله، الامتحانات في الفترة من السبت 6 مايو حتى الأربعاء 10 مايو. 
امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي وما يعادله ستكون في الفترة من الخميس 11 مايو حتى الثلاثاء 16 مايو.
امتحانات الصف الأول الإعدادي العام والرياضي وما يعادله فى الفترة من السبت 6 مايو حتى الأربعاء 10 مايو. 
امتحانات الصف الثاني الإعدادي العام والرياضي وما يعادله فى الفترة من الخميس 11 مايو حتى الثلاثاء 16 مايو. 
امتحانات النقل الإعدادي المهني من الخميس 11 مايو حتى الثلاثاء 16 مايو. 
امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الاربعاء 17 مايو حتى الثلاثاء 23 مايو. 
امتحانات النقل للتعليم الفني من السبت 6 مايو حتى الأربعاء 17 مايو .
 امتحان مواد المستوى الرفيع لطلاب الصف الثالث الإعدادي يومى الاربعاء الموافق 3 مايو والخميس 4 مايو، مع استمرار الامتحانات حتى لو اعترضتها إجازة رسمية.
 
فى السياق شدد محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر .
 
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الامتحانات

امتحانات القاهرة

تعليم القاهرة

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني



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