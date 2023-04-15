منافذ تعليم الجيزة تطرح كعك وبسكويت العيد بـ100 جنيه.. اعرف الأماكن

كتبت - مرام محمد

بدأت المدارس الفندقية بمحافظة الجيزة الاستعداد لعيد الفطر المبارك بتصنيع مستلزمات العيد من الكعك والبسكويت والحلوى وطرحها بمنافذ البيع بالمحافظة بأسعار مخفضة عن المعروضة بالأسواق وجودة عالية لتنشيط مشروع رأس المال، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بالتعليم الفنى ودعمه وتشجيعه لخلق جيل قادر على التنافسية في كافة نواحي تخصصات التعليم الفني والمساعدة في خدمة البيئة المحيطة والمساهمة في الحد من الغلاء وتوفير منتج جيد وبأسعار تنافسية.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أسعار وأماكن طرح منتجات مدارس التعليم الفندقي بالجيزة.

أولا: أسعار كعك وبسكويت العيد في الإدارات التعليمية بالجيزة.

-الكعك بسعر 100 جنيه للكيلو الواحد.

-البسكويت بسعر 100 جنيه للكيلو الواحد.

-الغريبة بسعر 110 جنيهات للكيلو الواحد.

-البيتي فور بسعر 110 جنيهات للكيلو الواحد.

ثانيا: أماكن بيع منتجات مدارس التعليم الفندقي بالجيزة من كعك العيد.

1) منفذ بيع المديرية:

ديوان المديرية 1 شارع البساتين من شارع الجامعة الجيزة.

2) منفذ بيع إدارة شمال الجيزة التعليمية:

سوق إمبابة الرئيسي.

3) منفذ بيع إدارة العمرانية:

مدرسة الجيزة الزراعية أمام ناحية سنتر الطالبية–هرم.

4) منفذ بيع إدارة الهرم:

مبنى إدارة الهرم التعليمية، شارع حسن محمد - شارع فیصل.

5) منفذ بيع أكتوبر:

إدارة 6 أكتوبر التعليمية– الحي السادس - إدارة المرور.

ثالثا: مواعيد العمل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن مواعيد عمل المنافذ بالإدارات التعليمية يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 عصراً.