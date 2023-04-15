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أسعار تذاكر السفر بقطارات الثالثة المكيفة من القاهرة لمحطات الوجه القبلى

السبت، 15 أبريل 2023 02:13 م
أسعار تذاكر السفر بقطارات الثالثة المكيفة من القاهرة لمحطات الوجه القبلى قطارات السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر "اليوم السابع" أسعار تذاكر السفر بقطارات الدرجة الثالثة المكيفة من محطة القاهرة لبعض محطات الوجه القبلي، بهيئة السكة الحديد.
 
أسعار قطارات درجة ثالثة مكيفة من القاهرة حتى أسوان:
 
من القاهرة ـ الواسطى 45 جنيها. 
القاهرة - بنى سويف 50 جنيها.
 
القاهرة ببا 55 جنيها. 
القاهرة الفشن 60 جنيها. 
 
القاهرة ـ مغاغة 60 جنيها.
 
القاهرة بنى مزار 60 جنيها. 
القاهرة ـ المنيا 75 جنيها.
القاهرة ابو قرقاص 80 جنيها.
القاهرة ـ ملوى 80 جنيها.
 
القاهرة ديرمواس 80 جنيها 
القاهرة ديروط 85 جنيها 
القاهرة القوصية 85 جنيها
القاهرة منفلوط 85 جنيها 
القاهرة ـ أسيوط 90 جنيها.
 
القاهرة ابو تيج 100 جنيها 
القاعرة صدفا 100 جنيها 
القاهرة طما 100 جنيها
القاهرة طهطا 100 جنيها 
القاهرة المراغة 100 جنيها 
القاهرة ـ سوهاج 105 جنيها.
 
القاهرة المنشأة 105 جنيها 
القاهرة العسيرات 105 جنيها 
القاهرة جرجا 105 جنيها 
القاهرة البليينا 105 جنيها 
القاهرة ابو تشت 110 جنيها 
القاهرة فرشوط 115 جنيها 
القاهرة ـ نجع حمادى 115 جنيها.
القاهرة دشنا 115 جنيها 
القاهرة ـ قنا 120 جنيها.
القاهرة قفط 130 جنيها 
القاهرة قوص 130 جنيها 
القاهرة ـ الأقصر 130 جنيها.
 
القاهرة ارمنت 130 جنيها 
القاهرة اسنا 135 جنيها 
القاهرة السباعية 135 جنيها 
القاهرة ـ ادفو 145 جنيها.
 
القاهرة سلوا 145 جنيها 
القاهرة كلابشة 145 جنيها 
القاهرة ـ كوم امبو 150 جنيها.
القاهرة دراو 150 جنيها 
القاهرة بلانة 150 جنيها 
القاهرة ـ أسوان 150 جنيها.
 
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