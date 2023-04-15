اليوم السابع
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استعادة كفاءة المناطق المتضررة من السيول بطريق "شرم الشيخ - دهب".. صور

السبت، 15 أبريل 2023 10:39 م
استعادة كفاءة المناطق المتضررة من السيول بطريق "شرم الشيخ - دهب".. صور صيانة طريق شرم الشيخ - دهب
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت وزارة النقل صورا توضح تنفيذ أعمال استعادة كفاءة المناطق المتضررة من السيول بطريق شرم الشيخ / دهب، والذى تضرر جراء السيول، حيث أكدت الوزارة أن الطريق طوله 80 كم وتعرض جزء منه بطول 30 كم (من كم 35 إلى كم 65 ) للسيل بتاريخ 10/4/2023 مما أدى إلى حدوث بعض الأضرار في أماكن متفرقة في هذه المسافة ، وهى أضرار بطبقات الرصف - نحر جانبى بالطبانات - اطماءات على الطريق .
 
وأوضحت وزارة النقل أنه تم الدفع بفرق التعامل مع الكوارث من الهيئة العامة للطرق والكبارى ، وتم التنسيق مع اداراة المرور بشرم الشيخ لعمل التحويلات المرورية اللازمة بالمناطق المتضررة بالطريق ، وتم دفع بـ34 معدة من المعدات الهندسية والمتمثلة فى (6 لودر- 7 جـريدر - 3 هراس -11 قـلاب - 3 كســاحة – 1 تـانـك مياه - 1 فنشر - 2 هراس اسفلت) كما تم ازالة كافة الاطماءات على جسم الطريق بمشاركة عدد 2 من المكانس الميكانيكية وذلك لمسافة (15 كم)
 
وتابعت: تم البدء الفورى لأعمال الأتربة وطبقات الأساس تمهيداً للرصف للمناطق المتضررة من جسم الطريق بعد تصريف مياه السيل ، وتم البدء فى أعمال الرصف لطبقات الاسفلت المتضررة جراء السيل إعتباراً من اليوم السبت الموافق 15/04/2023 ومخطط إنهائها يوم الثلاثاء الموافق 18 ابريل 2023 
 
والطريق تم ازدواجه عام (2005) ليصبح بعرض 2 حارة / اتجاه ومزود بعواكس فسفورية على نيوجيرسى وعيون قط وعلامات ارشادية فسفورية تحقق سلامة المرور وتخطيط ارضى، وتم عمل صيانة للطريق عام 2021 لمسافة 16 كم بتقنية FDR من جهة شرم الشيخ، وتم الانتهاء من اعمال ملىء الشروخ وتدوير طبقات الرصف الاسفلتى لمسافات متفرقة من الطريق بتقنية FDR / CIR بتاريخ 15/10/2022 .
 
وتم الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة قطاع من الطريق بطول 4,5 كم من وادى مدسوس حتى وادى الكيد شامل الاعمال الصناعية (إنشاء عدد 1 بربخ صندوقي بوادي الكيد + 1 بربخ صندوقي بوادي مدسوس) باجمالي 55 فتحة لتصريف السيول وذلك بتاريخ 15/11/2022 وقد قامت البرابخ بالدور المنوط بها فى استقبال السيول دون ادنى ضرر على الطريق .
 
صيانة طريق شرم الشيخ - دهب (2)
صيانة طريق شرم الشيخ - دهب 

صيانة طريق شرم الشيخ - دهب (3)
صيانة طريق شرم الشيخ - دهب 

صيانة طريق شرم الشيخ - دهب (4)
صيانة طريق شرم الشيخ - دهب 

صيانة طريق شرم الشيخ - دهب (5)
صيانة طريق شرم الشيخ - دهب 

صيانة طريق شرم الشيخ - دهب (6)
صيانة طريق شرم الشيخ - دهب 

صيانة طريق شرم الشيخ - دهب (7)
صيانة طريق شرم الشيخ - دهب 

صيانة طريق شرم الشيخ - دهب (8)
صيانة طريق شرم الشيخ - دهب 

صيانة طريق شرم الشيخ - دهب (9)
صيانة طريق شرم الشيخ - دهب 

صيانة طريق شرم الشيخ - دهب (1)
صيانة طريق شرم الشيخ - دهب 
صيانة طريق شرم الشيخ - دهب (1)
صيانة طريق شرم الشيخ - دهب 

 

صيانة طريق شرم الشيخ - دهب (2)
صيانة طريق شرم الشيخ - دهب 

 

صيانة طريق شرم الشيخ - دهب (3)
صيانة طريق شرم الشيخ - دهب 

 

صيانة طريق شرم الشيخ - دهب (4)
صيانة طريق شرم الشيخ - دهب 

 


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طريق دهب

طريق شرم الشيخ

طريق شرم الشيخ دهب



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