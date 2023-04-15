آلاف الأقباط يحتفلون بعيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.. صور

كتب: محمد الأحمدى

يحتفل آلاف الأقباط الآن ب عيد القيامة المجيد فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والقداس.

وبدأ الحفل بالترانيم ودخول موكب قداسة البابا تواضروس الثانى بابًا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى الكاتدرائية ومعه الشمامسة يتقدمهم المعلم إبراهيم عياد وعدد من الأساقفة للمجمع المقدس.

ويشارك فى احتفالات الكنيسة عدد من الوزراء والشخصيات العامة وقادة الفكر ووسائل الإعلام المختلفة.