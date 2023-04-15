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آلاف الأقباط يحتفلون بعيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.. صور

السبت، 15 أبريل 2023 10:17 م
آلاف الأقباط يحتفلون بعيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.. صور احتفالات عيد القيامة
كتب: محمد الأحمدى

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يحتفل آلاف الأقباط الآن بعيد القيامة المجيد فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والقداس. 
 
وبدأ الحفل بالترانيم ودخول موكب قداسة البابا تواضروس الثانى بابًا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى الكاتدرائية ومعه الشمامسة يتقدمهم المعلم إبراهيم عياد وعدد من الأساقفة للمجمع المقدس. 
 
ويشارك فى احتفالات الكنيسة عدد من الوزراء والشخصيات العامة وقادة الفكر ووسائل الإعلام المختلفة. 
 
احتفالات عيد القيامة (2)
احتفالات عيد القيامة 

احتفالات عيد القيامة (3)
احتفالات عيد القيامة 

احتفالات عيد القيامة (4)
احتفالات عيد القيامة 

احتفالات عيد القيامة (1)
احتفالات عيد القيامة 

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد القيامه

احتفالات عيد القيامه

أعياد القيامه

عيد القيامة المجيد

احتفالات أعياد القيامة

الكنيسة

كنيسة

البابا تواضروس

كنائس مصر

احتفالات المصريين بعيد القيامة

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الاقباط

احتفالات الاقباط

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شم النسيم

أعياد مصر

أعياد شم النسيم

احتفالات شم النسيم

احتفالات مصر



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