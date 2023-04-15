مرصد الكهرباء: 17 ألف و 700 ميجا وات احتياطى فى الشبكة اليوم

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء، بلغ أمس الجمعة 24 ألف و900 ميجا وات، معلناً أن الحمل الأقصى على الشبكة يصل مساء اليوم السبت 27 ألف ميجا وات.
و توقع الجهاز، أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم السبت، قدرها 17 ألف و700 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.
الجدير بالذكر أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى والذى بلغ ذروته في صيف 2014 حيث تمكنت من التغلب على هذه المشكلة نهائياً ابتدائاً من يونيو 2015.
وحول الإجراءات التى اتخذها القطاع للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى قام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى بتوظيف المنهج العلمى في البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار الانقطاعات والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقاً لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ وقد تم ذلك من خلال خطة طموحة وعاجلة حيث تم إضافة 6882 ميجاوات حتى نهاية عام 2015 منها حوالى 3636 ميجاوات كخطة عاجلة بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.
و لم تشهد مصر أى انقطاعات نتيجة لتخفيف الأحمال على مدار ال9 سنوات الماضية بجميع أنحاء الجمهورية ، و أصبح هناك أحتياطى يومى بالشبكة يصل إلى 24 ألف ميجا وات يومياً خلال فصل اشتاء و يصل إلى 15 ألف ميجا وات خلال فصل الصيف.
مرصد الكهرباء: 17 ألف و 700 ميجا وات احتياطى فى الشبكة اليومالسبت، 15 أبريل 2023 08:42 م
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أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء، بلغ أمس الجمعة 24 ألف و900 ميجا وات، معلناً أن الحمل الأقصى على الشبكة يصل مساء اليوم السبت 27 ألف ميجا وات.
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