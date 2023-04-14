أخبار × 24 ساعة.. التضامن: تقديم دعم نقدى لـ22 مليون مواطن ضمن تكافل وكرامة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزير الصحة يعتمد الخطة العلاجية المقترحة من «التأمين الصحي» لعلاج مرضى الهيموفيليا
القوى العاملة تبحث آليات تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال
وزيرة التضامن: تقديم دعم نقدى لـ22 مليون مواطن ضمن برنامج "تكافل وكرامة"
الصحة: ممارسة الرياضة تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدى بنسبة 21%
تعرف على مواعيد قطارات العيد الإضافية على خط الصعيد
وزير التعليم العالى يشارك فى ورشة عمل حول منظومة الطلاب الوافدين
اتحاد المهن الطبية يعلن توقف الخدمات لمدة أسبوع بسبب إجازة عيد الفطر
القوى العاملة: دراسة مقترح بإرسال عمالة مصرية مدربة للعمل في مشروعات بالخارج
وزير التعليم العالي يلتقى بممثل منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة "الفاو"
الزراعة: نعمل على مدار الساعة فى الأعياد لمتابعة المصدرين والتعدى على الزراعات
وزير الصحة يترأس اجتماع الجمعية العامة للشركة العربية للصناعات الدوائية
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