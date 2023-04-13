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أستاذ إعلام: المتحدة قدمت خلال النصف الثانى من رمضان وجبة درامية متكاملة

الخميس، 13 أبريل 2023 12:45 م
أستاذ إعلام: المتحدة قدمت خلال النصف الثانى من رمضان وجبة درامية متكاملة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
كتب محمد صبحى

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أكدت الدكتورة أمانى عزت، أستاذ الإعلام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت خلال النصف الثانى من شهر رمضان وجبة درامية متكاملة، مشيدة بالتشويق الرهيب فى انتهاء الحلقات التى تعتمد على الكتابة التشويقية بحيث تستطيع أن تحافظ على جمهور المسلسل طوال الوقت ومنها مسلسل جعفر العمدة والمفآجات فى المسلسل التى تحدث بشكل مستمر.

 

وأضافت الدكتورة أمانى عزت فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دفعت خلال النصف الثانى من شهر رمضان بعدد كبير من الممثلين المختلفين والنجوم وجعلت المشاهد أمام تنوع مستمر طوال الشهر والجماهير أصبحت متفرقة إذ تقدم الشركة المتحدة وجبة ثرية من موضوعات مختلفة من الوارد أن تغير شكل القوانين لاحقًا مثل مسلسل تحت الوصاية يناقش قضايا مهمة والكتابة تشعرنا أننا داخل المسلسل ونتفاعل مع هذه الشخصيات .

 

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 عدد من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكوميديا والأعمال الدينية والتاريخية إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوي7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو ، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة، وجت سليمة.


اعلام النهضة

مسلسلات رمضان 2023

دراما المتحدة

الشركة المتحدة

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