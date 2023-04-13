الصحة: ممارسة الرياضة تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدى بنسبة 21%

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن ممارسة الرياضة تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدى بنسبة 21% ونصحت بضرورة ممارسة الرياضة بشكل مستمر، موضحًا أن سرطان الثدى يصيب سيدة من بين كل 12 تقريبًا.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن علامات تشير إلى إصابة السيدات بسرطان الثدى، موضحة: يظهر سرطان الثدى على شكل سماكة فى الثدي، أو كتل غير مؤلمة، لذا ننصح باستشارة الطبيب حال ظهورها، والكشف والمتابعة والعلاج مجانًا وبأحدث البروتوكولات العالمية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة.

وتابعت: مواعيد الوحدات الصحية التابعة للمبادرة: يوميًا ماعدا الجمعة من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً.

وأكدت أنه يجرى متابعة علاج السيدات المصابات سواء الخاضعات للتأمين الصحي، أو منظومة العلاج على نفقة الدولة

ويذكر أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، تقدم في المراكز والوحدات الصحية التي تقدم الخدمات الطبية لمبادرة رئيس الجمهورية، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وذلك للتسهيل على المواطنين من خلال دمج الخدمات الطبية المقدمة بالمبادرات الصحية، حيث يتم ربط كافة المبادرات إلكترونيًا، وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين، بما يضمن استفادة جميع أفراد الأسرة من الخدمات الطبية المقدمة بكافة المبادرات، في إطار الحرص على التوعية والاهتمام بالصحة العامة.