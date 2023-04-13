اليوم السابع
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صندوق مكافحة الإدمان ينظم حفل إفطار للمتعافين من التعاطى.. صور

الخميس، 13 أبريل 2023 01:39 م
صندوق مكافحة الإدمان ينظم حفل إفطار للمتعافين من التعاطى.. صور حفل إفطار المتعافين
كتب مدحت وهبة

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فى إطار العمل على إعادة الدمج المجتمعي للمتعافين، نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق حفل إفطار للمتعافين من تعاطى المخدرات في إطار الدمج المجتمعي لهم باعتبارهم مرضى طالما تقدموا طواعية للعلاج ورفع الوصمة عنهم ومساعدتهم للعودة مرة أخرى لنسيج المجتمع.

 

شارك الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي المتعافين حفل الإفطار الجماعي بمركز العزيمة لتأهيل وعلاج مرضى الإدمان التابع للصندوق ببورسعيد وسط سعادة كبيرة من المتعافين بسبب حرص وزيرة التضامن الاجتماعى على الاهتمام بهم حتى بعد مرحلة العلاج والعمل على تأهيلهم ودمجهم مرة أخرى في المجتمع.

 

الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن يشارك المتعافين حفل الافطار
الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن يشارك المتعافين حفل الافطار

 

وشهدت ورش التدريب المهنى للمتعافين من الإدمان داخل مركز العزيمة التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ببورسعيد أعمالا فنية متميزة، حيث نجح المتعافين في تصميم فوانيس رمضان داخل ورش التدريب بأشكال وأحجام مختلفة متميزة، حيث يتم تدريب المتعافين داخل الورش على حرف يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل".

 

ويعد مركز العزيمة ببور فؤاد التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أول مركز متخصص في تأهيل مرضى الإدمان بمحافظة بورسعيد ويستفيد من خدماته محافظات "القناة، شمال سيناء" وتم تجهيزه وتأثيثه ليكون مركز تأهيل لمرضي الإدمان بطاقة استيعابية تصل لـ"80 "سرير ويقدر عدد المستفيدين منه قرابة 6 آلاف سنوياً علي مستوى العيادات الخارجية والحجز الداخلي، كما يضم المركز "صالة جيم وورشة تدريب لتعليم المتعافين على المهن الحرفية التي يحتاجها سوق العمل، مكتبة ، مسرح ، قاعات تدريب ، أنشطة رياضية ، تنس طاولة ، بلياردو ، قاعة كمبيوتر ، أنشطة فنية".

 

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

 

المشاركون فى حفل الإفطار
المشاركون فى حفل الإفطار

 

حفل إفطار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
حفل إفطار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

 


صندوق مكافحة الإدمان

المتعافين من الادمان

علاج مرضى الادمان

افطار للمتعافين من تعاطى المخدرات



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