وزير التعليم العالي يلتقى بممثل منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة "الفاو"

كتب محمد صبحى

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة "الفاو" بمصر، لبحث آليات تعزيز التعاون بين الجانبين.

وأكد الدكتور أيمن عاشور على عُمق العلاقات التي تربط بين مصر ومنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة "الفاو" في مختلف المجالات وخاصة في المجالات المُرتبطة بالزراعة ونظم الأغذية الحديثة.

وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز دور الجامعات في إجراء البحوث العلمية والتطبيقية الخاصة بالمجالات الزراعية ومجال الأغذية، والاهتمام بتقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المعاصر والمُستقبلي، مؤكدًا أن هذا الدور سيعمل على تحقيق أهداف التنمية المُستدامة للدولة المصرية (رؤية مصر 2030).

وتناول اللقاء بحث تنفيذ مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنظمة الفاو، لتعزيز ودعم أوجه التعاون بين الجانبين، وإدخال برامج تدريبية لبناء قدرات ومهارات الطلاب، وكذلك مُناقشة الخطوات التنفيذية والاجراءات الخاصة بتنفيذ مذكرة التفاهم.

وتناول اللقاء تفعيل دور نماذج مُحاكاة منظمة الفاو بالجامعات المصرية، وتضمن عرض نموذج المنظمة أهدافه ومزاياه ومُخرجاته وأنشطته، وتهدف النماذج إلى بناء قدرات الشباب وتعزيز مشاركتهم وقيادتهم وتمكينهم من اكتساب خبرات ومعارف حديثة وتزويدهم بالمهارات وتعزيز الاقتصاديات الريفية وتحقيق الأمن الغذائي، والاستثمار في التعليم وإنشاء شبكة من المُتطوعين لدعم العمل التنموي، واقتراح أفكار جديدة لمشروعات مُبتكرة.

وأكد الاجتماع على قيام منظمة "الفاو" بتقديم الدعم المالي والفني لأنشطة وبرامج نماذج مُحاكاة المنظمة، إلى أن يتمكن النموذج من توفير الموارد المالية المطلوبة بشكل ذاتي، على أن توفر الجامعات القاعات التدريبية وتُنظم ورش العمل وتقدم كافة أوجه الدعم لاستدامة عمل هذه النماذج، بهدف تأهيل شباب خريجين مؤهلين لسوق العمل الزراعي، ورواد أعمال زراعيون قادرون على تحسين مستوياتهم المعيشية.

ومن جانبه، أكد الدكتور نصر الدين على ترحيب منظمة الفاو بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية والمراكز البحثية في المجالات ذات الاهتمام المُشترك وخاصة الابتكار وريادة الأعمال والبحث العلمي ومواجهة التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية.

وحضر اللقاء من جانب منظمة الفاو، د. محمد يعقوب مساعد ممثل المنظمة بمصر، ود. أحمد دياب الأستاذ بجامعة الوادي الجديد ومدير التايكو ونادي ريادة الأعمال وخبير المجتمع الريفي بالمنظمة، وأ. داليا أبوالفتوح خبيرة تنمية ريفية وتواصل الشباب والاقتصاد بمكتب الفاو الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، و محمد موسی خبير اتصالات مكتب الفاو الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، وأ. راوية الدابي خبيرة الاتصالات بمكتب الفاو بمصر، وحضر من جانب وزارة التعليم العالي، د. عبدالعزيز عبدالرازق رئيس جامعة الوادي الجديد ود. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. أيمن فريد أبوحديد رئيس لجنة قطاع الزراعة بالمجلس الأعلى للجامعات، ود. فتحي فاروق رئيس لجنة قطاع الطب البيطري بالمجلس الاعلى للجامعات.