اليوم السابع
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الزراعة: نعمل على مدار الساعة فى الأعياد لمتابعة المصدرين والتعدى على الزراعات

الخميس، 13 أبريل 2023 01:47 م
الزراعة: نعمل على مدار الساعة فى الأعياد لمتابعة المصدرين والتعدى على الزراعات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت أسماء نصار

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أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن جميع قطاعات الوزارة الخدمية تعمل على مدار الساعة خلال إجازة الاعياد "شم النسيم وتحرير سيناء والفطر" وذلك لمنع التعديات على الاراضي الزراعية وكذلك لخدمة المواطنين والمصدرين ومتابعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح حيث بدء موسم الحصاد.

ووجه القصير، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ومديريات الزراعة بالمحافظات والإدارة المركزية لحماية الأراضى ومسئولي الإصلاح الزراعي بالتواصل السريع والمستمر بين غرف العمليات بكافة المحافظات وغرفة العمليات المركزية بالوزارة والتدخل الفوري والسريع لحل اى مشكلات على ان يتم التنسيق بالتناوب مع مهندسي حماية الأراضي لضمان المرور الدائم على الاحواض ومتابعة منع التعديات وحماية الأراضي وكذلك استمرار قطاع الإنتاج والإدارة العامة للزراعة المحمية ومديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في ضخ المزيد من السلع والمنتجات بمنافذها الثابتة والمتنقلة بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وشدد القصير أيضا على جميع المسئولين بالتواصل المستمر طوال فترة الاجازة لتلقى أي استفسارات او تقديم الدعم ومتابعة الشكاوى ودراستها والتعامل معها أولا بأول مع تفعيل غرفة العمليات المركزية والخط الساخن بالوزارة رقم (15500) خلال تلك الفترة. 

أكد وزير الزراعة أيضا على استمرار العمل بالمعامل التابعة للوزارة (صحة الحيوان والمبيدات والعفن البني) وكذلك إدارات الحجر الزراعي وذلك لخدمة المواطنين وتسهيل إجراءات التصدير واستيراد السلع السلع الاستراتيجية، كما وجه هيئة الخدمات البيطرية بتكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك لتأكد من سلامة غذاء المواطنين.


الزراعة

الاعياد

السلع الاستراتيجية

اللحوم والدواجن



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