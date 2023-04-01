اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. التعليم العالى: تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية خلال 6 شهور

السبت، 01 أبريل 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. التعليم العالى: تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية خلال 6 شهور سيارة كهربائية - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزير التعليم: حرب العاشر من رمضان ستظل يوما ملهما للأجيال المتعاقبة

شيخ الأزهر: قوامة الرجل على المرأة إدارة وتيسير أعمال وليست رئاسة أو سيطرة
وزير الصحة: فحص وتقديم التوعية لـ34.725 مليون سيدة لمواجهة السرطان
التعليم العالى: الانتهاء من تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية خلال 6 شهور
مساعد أول وزير التموين يستعرض الفرص الاستثمارية فى مصر بإيطاليا
فنون تطبيقية حلوان تبدأ تنظيم امتحانات الميد تيرم حضوريا بالكلية
وزير الأوقاف: عودة حميدة لأداء المساجد لرسالتها ولا بد من متابعة جميع الأنشطة
القوى العاملة فى 7 أيام.. فرص عمل وتدريب مهنى وانتقال تدريجى للعاصمة الإدارية
"القومى للمرأة" يشيد بتسليط الضوء على الآثار النفسية للختان بمسلسل حضرة العمدة
التضامن فى أسبوع.. توزيع 1.5 مليون مساهمة غذائية للأسر الأولى بالرعاية.. فيديو

 


القوى العامله

الاوقاف

التضامن

التموين

الصحه

التعليم العالى

التربيه والتعليم

العاشر من رمضان



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