اليوم السابع
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كهرباء شمال الدلتا: نستهدف زيادة نسبة العدادات مسبوقة الدفع بالشبكة إلى 65%

الجمعة، 31 مارس 2023 09:00 ص
كهرباء شمال الدلتا: نستهدف زيادة نسبة العدادات مسبوقة الدفع بالشبكة إلى 65% وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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أكد المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه من متوقع أن يصل إجمالي عدد العدادات مسبوقة الدفع المركبة خلال العام المالي 2022/2023 إلى  (3,048,758) عداد بنسبة ( 61.9% ) من إجمالي عدد العدادات المركبة بالشركة .

 

وقال عسل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أنه من المستهدف تركيب 325 ألف عداد ( كودى ، جديد ، احلال اعطال ، إحلال رباعي ،احلال عدم سداد) خلال العام المالي 2023/2024 ليصل إجمالي عدد العدادات مسبوقة الدفع المركبة إلى ( 3,373,758) عداد بنسبة تطور 10,7% لتصل نسبة العدادات مسبوقة الدفع  65.6% من إجمالي عدد العدادات المركبة بالشركة .

 

وأوضح عسل أنه من المستهدف زيادة عدد 5 مركز شحن خلال العام المالي 2023/2024 ليصل إجمالي عدد مراكز الشحن إلى 107 مركز بالإضافة إلى عدد 89 وحدة شحن متنقلة بمراكز الشحن الفرعية، 187 وحدة لخدمة العملاء بمقار شبكات القرى الواقعة نطاق الشركة للتخفيف عن المشتركين ولرفع كفاءة خدمة العملاء .

 

وتابع عسل أنه في إطار التيسير على المشتركين وتحسين الخدمة المقدمة تم توفير خدمة الدفع الإلكتروني عن طريق التعاقد مع شركات( Fawry ، Sahl ، Bee Plus ، خالص ) مما يسهل على العميل شحن كارت عداد مسبوق الدفع من أي مكان وفى أي وقت وكذلك سداد الفواتير ، و تفعيل خدمة الشحن عن طريق الموبايل حيث تم توفير كروت للعدادات مزودة بخاصية NFC للعدادات الجديدة والعدادات الموجودة في الخدمة عبر تطبيق (سهل ، ماي فورى ).


الكهرباء

الطاقة المتجددة

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

العدادات مسبوقة الدفع



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