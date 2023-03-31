النقل: افتتاح المرحلة الأولى لمحور بنها - دمياط بطول 15كم منتصف مايو

كتب سيد الخلفاوى

إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول 73 كم بعرض 4 حارات رئيسية وحارة واحدة خدمة لكل إتجاه

أجرى المهندس كامل الوزير يرافقه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ أعمال توسعة المسافة من بنها إلى المنصورة، وإنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول 73 كم بعرض 4 حارات رئيسية وحارة واحدة خدمة لكل اتجاه كما يتم تكملة ازدواج ورفع كفاءة طريق دمياط الشرقي في المسافه من شربين حتى دمياط وحيث يعتبر المشروع جزء من محور ربط العاصمة الإدارية الجديدة ومحافظة القاهرة بمحافظات القليوبية والدقهلية ودمياط لفصل واستيعاب الكثافات المرورية العالية وذلك للمساهمة في رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية.

جاء ذلك في اطار متابعة أعمال إنشاء محور طولي مروري من بنها حتى دمياط لربط طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالطريق الدولي الساحلي بطول 140 كم وذلك لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر 6 محافظات بالوجه البحري والدلتا هي (الغربية والدقهلية والقليوبية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط) وحيث يمر الطريق مباشرة على 3 عواصم من عواصم المحافظات الستة وهي مدن بنها والمنصورة ودمياط .

و استعرض الوزير خلال جولته الموقف التنفيذي للمشروع حيث تم الانتهاء من موقع ربط الطريق عند بنها بالطريق الدائري الإقليمي وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، و الانتهاء من أعمال تنفيذ ممشى للاهالي في المسافة من كوبري الزراعي حتى كوبري بنها القديم بطول 1400متر بالإضافة الى الانتهاء من المسافة من بنها حتى اسنيت بطول 7 كم وكذلك متابعة الموقف التنفيذي لقطاعات الطرق المختلفة بالمشروع.

ووجه الوزير بضرورة مراعاة مواصفات الجودة العالية في تنفيذ كافة الأعمال والانتهاء من طريق الخدمة بالتوازي مع الانتهاء من الطريق الرئيسي وكذلك الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لنهو قطاعات المشروع المختلفة بحيث يتم الانتهاء من المرحلة الأول في المسافة من بنها حتى كفرشكر بطول 15كم منتصف مايو القادم و الانتهاء من المرحلة الثانية من كفر شكر حتى ميت غمر بطول 17 كم بنهاية عام 2023 واستمرار العمل في المرحلة الثالثة من ميت غمر لاجا بحيث يكون اتجاه المرور بعد افتتاح كل مرحلة ثم افتتاح المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح ويكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة.

وأكد الوزير على ضرورة الاهتمام بالعلامات الإرشادية ووضع مخطط للإستغلال الامثل للمناطق أسفل الكباري والمحافظة على حرم الطريق وكذلك استمرار تنفيذ اعمال انشاء الطريق المتجه الى المنصوره على البر الشرقي بالتنسيق مع وزاره الري ممثله في مديريتي الري بالقليوبيه والدقهليه للحفاظ على القطاع المائي الآمن الذي يحافظ على كميه المياة المطلوبه للزمامات الزراعيه التي يخدمها الرياح التوفيقي وحيث تقوم هيئة الطرق بالتنسيق مع وزاره الري في اطار المحافظه على القطاع المائي بإنشاء مسطاح للمجري المائي للحفاظ على جانب الترعه من الانهيار حيث أنه قد حدث له تآكل نتيجه أعمال تطهير المجرى المائي على مدار السنوات الماضيه وأصبح يهدد جسر الطريق و عمل دوائر انزلاق وانهيارات لجسر الطريق وبالتالي فإن الأعمال التي تتم فهي لحمايه المجري المائي والحفاظ على القطاع المائي وكميات المياه الآمنة المطلوبه لري الاراضي الزراعيه التي يخدمها الرياح التوفيقى .

كما تابع الوزير الموقف التنفيذي للأعمال الصناعية حيث يشتمل على 38 عمل صناعي (20كوبرى علوى + 4 كبارى مشاة + تطوير 4 سطحية+ 8 مأخذ سطحية + 2 نفق ) كما اطلع وزير النقل على الموقف التتفيذي للكباري مثل (كوبري قنطرة بحر مويس والذي بلغت نسبة تنفيذه (100%) وكوبري جمجرة والذي بلغت نسبة تنفيذه (100%) وكوبري أسنيت والذي بلغت نسبة تنفيذه (100%) وكوبري كفرشكر والذي بلغت نسبة تنفيذه (99%) وكوبري المنشأة الكبرى. والذي بلغت نسبة تنفيذه (100%) وكوبري صهرجت الكبرى والذي بلغت نسبة تنفيذه 95%

وكوبري ميت العز والذي بلغت نسبة تنفيذه 31% وكوبري المعصرة الذي بلغت نسبة تنفيذه 22% وكوبري ميت ناجي الذي بلغت نسبة تنفيذه 10% وكوبري الصافورية والذي بلغت نسبة تنفيذه 37 %، وكوبري ميت غمر أعلى السكة الحديد والذي بلغت نسبة تنفيذه 75% وكوبرى دقادوس والذى بلغت نسبة تنفيذه 11% وكوبرى أبونبهان والذى بلغت نسبة تنفيذه 28% ) .