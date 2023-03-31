اليوم السابع
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وزير التعليم: حرب العاشر من رمضان ستظل يوما ملهما للأجيال المتعاقبة

الجمعة، 31 مارس 2023 09:37 م
وزير التعليم: حرب العاشر من رمضان ستظل يوما ملهما للأجيال المتعاقبة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: بمزيد من الاعتزاز والفخر، يسعدنى أن أتقدم بخالص التهنئة إلى جميع الشعب المصري بمناسبة حلول ذكرى حرب العاشر من رمضان، وسيبقى هذا اليوم ملهمًا للأجيال المتعاقبة، يتعلمون منه الإصرار على صون الكرامة الوطنية، والتضحية من أجل عزة الوطن.
 
وتابعت وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عبر صفحته الشخصية بفيس بوك: سيظل هذا اليوم شاهدا على بطولات قواتنا المسلحة الباسلة، وستظل ملحمة العبور رمزًا متجددًا يلهم المُصرين تحدى كل مستحيل والعبور إلى آفاق المستقبل، وادعو الله سبحانه وتعالى أن يحقق لشعبها الخير والنماء و يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، في ظل القيادة الحكيمة.
 
 

التربية والتعليم

حرب العاشر من رمضان

اخبار مصر



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