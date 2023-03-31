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فنون تطبيقية حلوان تبدأ تنظيم امتحانات الميد تيرم حضوريا بالكلية

الجمعة، 31 مارس 2023 09:00 م
فنون تطبيقية حلوان تبدأ تنظيم امتحانات الميد تيرم حضوريا بالكلية جامعة حلوان - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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قالت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، إن الكلية ستبدأ امتحانات الميد تيرم بالكلية بداية الأسبوع المقبل وتعقد حضوريا بالكلية بنظام البابل شيت بالنسبة للمقررات النظرية التي يدرسها الطلاب، مشيرة إلى أن الامتحانات تعقد على فترات لتجنب زحام الطلاب.

وأشارت الدكتورة ميسون قطب فى تصريحات لـ" اليوم السابع" إلى أن امتحانات الميد تيرم تعقد فى نفس وقت المحاضرة نظرا لأنه الكلية قللت زمن المحاضرة خلال شهر رمضان ، مع تسليم الطلاب التصميمات الخاصة بالأجزاء العملية فى نفس توقيت امتحان الميد تيرم حتى يقوم أعضاء هيئة التدريس بتقييم تلك التصميمات ومنح الطلاب الدرجات المخصصة لها بامتحان الميد تيرم.

وأكدت عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، أن الكلية تشهد انتظام فى المحاضرات منذ بداية شهر رمضان، مع تقليل الزمن المخصص للمحاضرة، مؤكدة أن تقليل وقت المحاضرات لا يؤثر على المقرر العلمى المفترض أن يحصله الطلاب على مدار العام الجامعى.


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