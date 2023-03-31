التضامن فى أسبوع.. توزيع 1.5 مليون مساهمة غذائية للأسر الأولى بالرعاية.. فيديو

كتب مدحت وهبة

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعى بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض خلاله الأنشطة والأحداث، التى قامت بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة 24 مارس إلى 30 مارس 2023، حيث نستعرض أبرزها فى التقرير التالى:

التضامن بالدقهلية تطلق قافلة طبية للكشف على العيون للأسر الأولى بالرعاية بمركز "دماص" والقافلة تنتهى من فحص أكثر من 250 مواطنا وتحويل 80 مريضا لإجراء عمليات مياه بيضاء.

للعام الثالث على التوالى، التضامن الاجتماعى تُعلن عن استمرار العمل بمرصد الدراما الاجتماعية لرصد القضايا المجتمعية الخاصة بالطفل والمرأة والأسرة تحت مظلة ببرنامج "وعي" لمتابعة دراما رمضان لعام 2023.

- أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، ووالي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإدمان والتعاطي، ووزيرة التضامن الاجتماعي يطلقون أول خطة عربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات لتعزيز التعاون العربي في هذا الشأن.

- القباج تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعى لمتابعة موقف الصرف لمستحقي النفقة وللتنسيق مع اللجنة المعنية بدراسة قانون "صندوق دعم الأسرة المصرية.

- التضامن الاجتماعي تتوسع في خدمات أسر حلايب وشلاتين، وتنسق مع المختصين بمجلس الوزراء في الإعداد لحملة مكثفة من الدعم النقدي والغذائي ومشروعات تمكين اقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.

- التضامن الاجتماعي تنتهي من توقيع أكثر من 200 عقد للوحدات السكنية المخصصة لأبناء مصر من دور الرعاية بعد إتمامهم السن القانوني للعيش باستقلالية استعداداً لتسليمهم للأبناء في احتفال موسع آخر شهر رمضان المبارك.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن تقدم 22 ألف مواطن ومواطنة لطلب حج الجمعيات الأهلية لموسم 1444ه- 2023م، وإجراء القرعة الإلكترونية خلال النصف الأول من إبريل المقبل.. والقباج تُصرح: انتهينا من كافة التعاقدات مع الجانب السعودي ومفاوضات ناجحة للحصول على خدمات ممتازة بأسعار اقتصادية.

- القباج وبالتعاون مع وزارة الخارجية، تستقبل وفد منظمة التعاون الاسلامى فى إطار الأعمال التنسيقية لاستضافة مصر للمؤتمر الوزارى الثانى للتنمية الاجتماعية.

- التضامن الاجتماعي، بالشراكة مع الأوقاف، يتابعون عملية توزيع 1,5 مليون كرتونة غذاء للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المعظم، والتعاون يمتد في صكوك الأضاحي في إطار حرص الوزارتين على السماهمة في التأمين الغذائي للفئات الأولى بالرعاية.

- برنامج الألف يوم الأولى يصل إلى 63 ألف طفل تم استخراج بطاقات متابعة صحية لهم بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، والأمهات تحضرن جلسات التوعية وكشوفات الصحة الإنجابية.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر في إطار بروتوكول تعاون مشترك، وتصطحبها في جولة تفقدية لزيارة أحد المراكز العلاجية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومجمع خدمات الإعاقة الشامل بعين شمس.

- ميرفت صابرين مساعد وزير التضامن الاجتماعى لشبكات الحماية والامان الاجتماعى تمثل وزارة التضامن بالوفد المصرى المشارك بورشة عمل منظمة العمل الدولية بجنيف وتستعرض التجربة المصرية لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل ومواجهة جائحة كوفيد-19.

-وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات تكثف نشاطها وتنفذ ورشة للمشروعات الصغيرة بكفر الشيخ، وورشة للصحة النفسية بجامعة بنها، وأخرى حول الإبتزاز الإلكترونى بجامعة قناة السويس.

- التضامن الاجتماعي تتعاون مع التموين والتجارة الداخلية في استكمال استخراج بطاقات الدعم الغذائي ودعم الخبز للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة".

- فى إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لمكافحة عمالة الأطفال، تم الانتهاء من تنفيذ برنامج "صرخة" بمركز مكافحة عمل الأطفال بالأسمرات بمشاركة 200 طفل عامل وأنشطة تعليمية وتوعوية وفنية لتوعية الاطفال.

- التضامن الاجتماعي تنتهي من إعداد دليل الخدمات الاجتماعية المقدمة من الوزارة، والتي تشمل خدمات الأسر الأولى بالرعاية، والأيتام، وذوي الإعاقة، والمسنين، والأطفال والكبار بلا مأوى، والأسر المنتجة، والتمكين الاقتصادي، والجمعيات الأهلية.

- التضامن الاجتماعي تنتهي من المراجعة النهائية لاستراتيجية الرعاية البديلة بعد إضافة تعليقات جميع الجهات الشريك، استعداداً لإطلاقها في أثناء الربع الثاني من عام 2023.

- فى إطار تنفبذ مبادرة "قرية بلا فقر"، برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى يقوم بتسليم أدوات الانتاج للمستفيدين ببعض قرى المنوفبة فى إطار دعم الأسر الأولى بالرعاية ومستفيدى تكافل وكرامة.

- لقاء تعاون بين المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وكلية الصيدلة بجامعة الأزهر لبحث سبل التعاون والشراكة بين الجانبين في مجالات البحث العلمي والتعليم الأكاديمي والتدريب.

- فعاليات مكثفة بمديريات التضامن الاجتماعى فى شهر رمضان الكريم: إفطار جماعى لذوى الاعاقة بالوادى الجديد، وأجواء رمضانية بدور الرعاية بالمنيا، ومواد غذائية للاولى بالرعاية على مستوى جميع المحافظات.

- معرض ديارنا ب 6 أكتوبر يستمر بنجاح فى اسبوعه الثانى على التوالى وإقبال من الزائرين على المنتجات المتميزة من العبايات الرمضانية بتصميماتها المتفردة والمعرض يستقبل زائريه حتى 20 من إبريل القادم.