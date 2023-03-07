اليوم السابع
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أخبار 24 ساعة.. الصحة تطلق 134 قافلة طبية مجانية بحميع المحافظات خلال مارس الجارى

الثلاثاء، 07 مارس 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. الصحة تطلق 134 قافلة طبية مجانية بحميع المحافظات خلال مارس الجارى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 
 
الصحة: إعلان نتيجة فحص المقبلين على الزواج بعد 14 يوما من إجراء التحليل
 
جدول امتحان الشهر للصفين الأول والثانى الثانوى بمدارس المتفوقين
 
وزير القوى العاملة يوجه المديريات بخدمة المواطن بشكل كريم ولائق
 
الزراعة: توفير خضار وفاكهة ولحوم ودواجن بأسعار مخفضة فى معرض خير مزارعنا
 
"الصحة" تطلق 134 قافلة طبية مجانية بحميع المحافظات خلال مارس الجارى
 
التنمية المحلية: 20 مليار جنيه متحصلات التصالح.. وإزالة 54 ألف حالة تعدٍ
 
الحكومة تنفى إصدار قرار بتغيير اسم مدينة سانت كاترين لمدينة "التجلى الأعظم"
 
التنمية المحلية: 29 ألف مشروع بـ480 مليار جنيه فى أول مرحلة لـ"حياة كريمة"
 
الصحة توجه مجموعة نصائح هامة للحماية من التقلبات الجوية .. تفاصيل
 

اخبار 24 ساعه

الصحه

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التنميه المحليه

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