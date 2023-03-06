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التنمية المحلية: 29 ألف مشروع بـ480 مليار جنيه فى أول مرحلة لـ"حياة كريمة"

الإثنين، 06 مارس 2023 04:22 م
التنمية المحلية: 29 ألف مشروع بـ480 مليار جنيه فى أول مرحلة لـ"حياة كريمة" اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية
كتب هشام عبد الجليل

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استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جهود الوزارة في تنفيذ برنامج "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى مبادرة رئيس الجمهورية بالمحافظات، مشيراً إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى تحسين الخدمات العامة للمواطنين من خلال رفع كفاءة الخدمات العامة والبنية الاساسية وإقامة مشروعات إنتاجية توفر فرص عمل للمواطنين الأولى بالرعاية بالقرى المصرية خاصة القرى الفقيرة .
 
وقال وزير التنمية المحلية إن "حياة كريمة" مبادرة عظيمة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين حياة 60 مليون مواطن .
 
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية اليوم، في جلسة لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، لعرض ملفات عمل الوزارة والرؤية المستقبلية لتطوير منظومة العمل المحلى بالمحافظات، وذلك بحضور النائب اللواء خالد سعيد - رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ.
 
وقال وزير التنمية المحلية إنه خلال المرحلة التمهيدية للمبادرة تولت وزارة التنمية المحلية تنفيذ البرنامج بعدد (375) قرية بتكلفة حوالى 12,5 مليار جنيه استفاد منها حوالى 4,5 مليون مواطن، مضيفاً أنه خلال المرحلة الاولى للبرنامج يتم تنفيذ المبادرة بعدد 52 مركز بعدد 20 محافظة تشمل 1477 قرية وأكثر من 10000 تابع ؛ بهدف توفير خدمات البنية الأساسية والخدمات المحلية.
 
وأوضح اللواء هشام آمنة أن الوزارة تولت حصر احتياجات المواطنين ومتابعة أعمال التنفيذ للجهات الاسناد و تذليل المعوقات وتوفير الأراضي المطلوبة للمشروعات حيث بلغ عدد الأراضي التى تم توفيرها (5812) قطعة أرض كما تم تكاليف المحافظات بسرعة نحو تصاريح الهدم و البناء كما تم متابعة تنفيذ المشروعات التى بلغ تكلفتها خلال المرحلة الأولى حوالى (480) مليار جنيه لعدد (29 ألف) مشروع .
 
 
 

التنمية المحلية

مجلس الشيوخ

حياة كريمة

وزير التنمية المحلية



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