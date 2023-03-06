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جدول امتحان الشهر للصفين الأول والثانى الثانوى بمدارس المتفوقين

الإثنين، 06 مارس 2023 08:37 م
جدول امتحان الشهر للصفين الأول والثانى الثانوى بمدارس المتفوقين امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحان منتصف الفصل الدراسي الثانى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا كالتالى:

- الأحد 19 مارس الجارى مواد علوم الأرض واللغة العربية والتربية الدينية.

- الاثنين 20 مارس مادتى الميكانيكا واللغة الإنجليزية.

- الثلاثاء 21 مارس فيزياء ورياضيات وحاسب آلى.

- الاربعاء 22 مارس الكيمياء والدراسات الاجتماعية.

- الخميس 23 مارس مادتى الأحياء واللغة الثانية.

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن تنظيم عقد اختبارات شهري مارس وأبريل خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023.

ونص الكتاب الدوري على أن يتم عقد اختبارات شهري مارس وأبريل في جزء من حصة المادة وعلى مستوى المدرسة على أن تكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها.

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تم تعميم مواصفات امتحانات شهرى فبراير ومارس على المديريات التعليمية فى المواد الدراسية المختلفة، من أجل التزام المدارس بها، مؤكدة أن بعض الأسئلة تكون اختيار من متعدد لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي وبعضها اختيار من متعدد ومقالى لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية.

 

 

وحددت الوزارة، مواعيد إجراء امتحانات النقل لشهر فبراير، موضحة أنه يعقد خلال الأسبوع الأول من شهر مارس فى منهج شهر فبراير والأسبوع الأول من مارس، وإجراء امتحان شهر مارس فى الأسبوع الأول من شهر إبريل فى منهج شهر مارس وأول إبريل.

 


التربية والتعليم

امتحانات شهر فبراير لصفوف النقل

موعد امتحانات شهر فبراير لصفوف النقل

اليوم السابع بلس



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