اليوم السابع
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محافظ القاهرة يوجه بحملات لرفع الإشغالات من الشوارع وحل شكاوى المواطنين

الإثنين، 06 مارس 2023 04:58 م
محافظ القاهرة يوجه بحملات لرفع الإشغالات من الشوارع وحل شكاوى المواطنين رفع الإشغالات
كتب سيد الخلفاوى

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شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري للعاصمة، مؤكدًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع والتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول السريعة لها .

وفى هذا السياق شنت الأجهزة التنفيذية بحى الموسكى بالتنسيق مع شرطة المرافق، وإدارة الاشغالات والمتابعة الميدانية بالحى حملة مكبرة على شارع البوسطة ورصيف حلاوة وميدان العتبة وشارع صيدناوي وشارع الجيش .

وأشار اللواء محمد السيد حسنين رئيس حى الموسكى أن الحملة تمكنت من رفع كافة الإشغالات التى تتسبب فى غلق الشوارع وإعاقة حركة السير بالمخالفة للقانون وتم تحرير أكثر من 50 محضر إشغال .

ووجه محافظ القاهرة باستمرار المتابعة الميدانية على مدار اليوم لرفع الاشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

الإشغالات

الإشغالات

 

جانب من الحملات
جانب من الحملات

 

جانب من حملات الإشغالات
جانب من حملات الإشغالات

 

حملات رفع الإشغالات
حملات رفع الإشغالات

 


القاهرة

الاشغالات

الموسكي

حملات الاشغالات



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