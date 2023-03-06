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وزير القوى العاملة يوجه المديريات بخدمة المواطن بشكل كريم ولائق

الإثنين، 06 مارس 2023 07:44 م
وزير القوى العاملة يوجه المديريات بخدمة المواطن بشكل كريم ولائق اجتماع وزير القوى العاملة
كتبت - مرام محمد

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جدد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الإثنين، توجيهاته إلى مديري مديريات القوى العاملة "27 مديرية"، بالتواصل اليومي مع المواطنين والتعامل معهم أثناء تقديم كافة خدمات "الوزارة" لهم بشكل كريم ولائق، موضحا أن وزارة القوى العاملة تمتلك من المقومات والإمكانيات ما يؤهلها بأن تواصل دورها المحوري والاستراتيجي في خدمة المواطن كونها "وزارة" خدمية تتعامل بشكل مباشر مع المواطن في جميع أنحاء الجمهورية، خاصة ملفات التدريب والتشغيل، والعمالة غير المنظمة، وذوي الهمم، وحماية ورعاية العمالة في الداخل والخارج، وغيرها.

وقال "الوزير" لمديري المديريات خلال لقائه الأسبوعي معهم، إن عليهم الإيمان الكامل بأهمية الدور الذي يقومون به في خدمة المواطن المصري، وأن عليهم واجبات، ومسؤوليات كبيرة في تطوير أنفسهم، والتعامل مع آليات العصر الحديث لتقديم خدمة أفضل، كما حثهم على التواصل المستمر مع كافة الأحداث التي تخص عالم العمل، لا سيما العمالة غير المنتظمة، والاستمرار في حصرهم وتوسيع قاعدة بياناتهم، ورعايتهم وحمايتهم من التحديات والحوادث التي تواجههم، كما وجههم بالتواصل مع طرفي العملية الإنتاجية لتعزيز علاقات العمل، والمفاوضة الجماعية، ومبادئ الحوار المجتمعي من أجل الاستقرار في مواقع الإنتاج.

ووعد الوزير مديري المديريات بتوفير كافة الأدوات التي تساعدهم على القيام بالمهام المنوطة بهم كونهم أبرز أذرع الوزارة ودعاهم الى التعامل مع كافة الملفات بعقلية القائد والمسؤول والقُدوة، حتى تستمر الوزارة في دورها الخدمي الذي يليق بها في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

 


القوى العاملة

وزير القوى العاملة

العمالة غير المنتظمة

رعاية ذوي الهمم

العمالة

العمالة المصرية



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