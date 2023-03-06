اليوم السابع
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هانى سويلم يتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بمحافظة السويس

الإثنين، 06 مارس 2023 06:24 م
هانى سويلم يتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بمحافظة السويس الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
كتب: أسماء نصار

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فى إطار جولته التفقدية بمحافظة السويس لتفقد مشروعات الموارد المائية والري بالمحافظة، تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، محطة مياه الشرب بمحافظة السويس الواقعة بنهاية ترعة السويس للاطمئنان على توفير المناسيب والتصرفات المطلوبة للمحطة.

 

ووجه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة بالمحافظة بإستمرار المتابعة لمناسيب وتصرفات المياه بترعة السويس لتوفير الإحتياجات المائية للأراضى الزراعية ومحطات مياه الشرب الواقعة على ترعة السويس ، مع مواصلة أعمال تطهير الترعة لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة .

 

وتفقد الدكتور سويلم واللواء صقر موقع تنفيذ الكورنيش الجديد بمدينة السويس من خلال أعمال تأهيل ترعة السويس الجارية حالياً بطول 500 متر بالبرين بمعرفة أجهزة الوزارة ، كما تم تفقد موقع تأهيل 1000 متر أخرى والجارى الإعداد للبدء في تنفيذها ، حيث وجه الدكتور سويلم بسرعة تنفيذ أعمال التأهيل مع مراعاة ضبط جودة التنفيذ .

 

وتم التوافق بين الدكتور سويلم واللواء صقر علي حث المزارعين علي التحول لإستخدام أنظمة الري الحديث ، وحث المصانع علي إتباع الأساليب العلمية في إستخدام المياه في دوائر مغلقة لترشيد استهلاك المياه.


الرى

السويس

اخبار السويس

الموارد المائيه والرى

ترعه السويس



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