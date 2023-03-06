اليوم السابع
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"الصحة" تطلق 134 قافلة طبية مجانية بحميع المحافظات خلال مارس الجارى

الإثنين، 06 مارس 2023 05:56 م
"الصحة" تطلق 134 قافلة طبية مجانية بحميع المحافظات خلال مارس الجارى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 134 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من يوم 5 وحتى نهاية شهر مارس الجارى، ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة". 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار عبد الغفار، إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف عبد الغفار، أنه يتم إطلاق القوافل الطبية المجانية في المراكز بداخل المناطق والوحدات الطبية بكل قرية او منطقة أومركز داخل المحافظة، مشيراً أنه سيتم إطلاق 8 قوافل طبية مجانية بكل محافظة من محافظات أسوان و مطروح و البحر الأحمر، كما سيتم إطلاق 6 قوافل طبية أخرى بكل محافظة من محافظات اسيوط والأسكندرية والجيزة و الدقهلية و الشرقية والغربية والمنيا والوادي الجديد و سوهاج.

ومن جانبه، أشار الدكتور ابراهيم اسماعيل مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، إلى إطلاق 7 قوافل طبية مجانية بكل محافظة من محافظات بني سويف والقليوبية والبحيرة، بالإضافة إلى إطلاق 5 قوافل بكل محافظة من محافظات القاهرة و دمياط، مشيرًا إلى أن عمل القافلة الواحدة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وتابع اسماعيل، سيتم اطلاق 4 قوافل طبية شاملة بكل محافظة من محافظات المنوفية والإسماعيلية وجنوب سيناء، مضيفاً أنه سيتم اطلاق 3 قوافل طبية أخرى بكل محافظة من محافظات الفيوم والأقصر و قنا وكفر الشيخ، وأخيراً سيتم اطلاق قافلة طبية بمحافظة السويس.

وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه سيتم نشر مواعيد وأماكن إطلاق القوافل الطبية بشكل دوري على صفحة وزارة الصحة والسكان بمواقع التواصل الإجتماعى. 


الصحه

وزاره الصحه

خالد عبدالغفار

حياه كريمه

قافله حياه كريمه



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