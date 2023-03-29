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أخبار × 24 ساعة.. التعليم: مدارس التكنولوجيا مجانية وتستهدف التعليم الفنى

الأربعاء، 29 مارس 2023 12:04 ص
أخبار × 24 ساعة.. التعليم: مدارس التكنولوجيا مجانية وتستهدف التعليم الفنى وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
إعداد محمد صبحى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

"تعليم الجيزة" تعلن موعد اختبار شهر مارس لصفوف المرحلة الابتدائية
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاتصالات مشروعات الوزارة وبينها "مصر الرقمية"
وزير التعليم العالى يصدر قرارًا بندب الدكتور شريف صالح للقيام بأعمال الإدارة المركزية للطلاب الوافدين
التعليم توحه بتنفيذ تقييم الفرصة الثالثة للبرنامج العلاجى للمدارس الفنية

"الصحة" تعلن إجراء الفحص الطبى لـ84 ألف شاب وفتاة من راغبى الزواج خلال شهر

موعد تشغيل الخط الثانى للقطار السريع من أكتوبر لأبوسمبل.. تفاصيل
التعليم: تدريس اللغة الثانية بالمدارس الحكومية الإعدادية من العام الدراسى 2025
السكة الحديد: تشغيل قطار التالجو يوميا القاهرة - أسوان من غد
"الصحة" تكشف خدمات المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الرعاية الأولية
التعليم: مدارس التكنولوجيا التطبيقية مجانية وتستهدف طلبة التعليم الفنى
وزير الصحة يوجه بسرعة تنفيذ تطوير مستشفيات أُم المصريين والقبطي وهليوبوليس
رضا حجازى يباشر العمل من مقر وزارة التعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة
تعرف على نسب تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بقطاع مدينة نصر.. صور

 

 


التعليم العالى

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التموين



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