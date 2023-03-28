"تعليم الجيزة" تعلن موعد اختبار شهر مارس لصفوف المرحلة الابتدائية

كتب محمود طه حسين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، موعد عقد اختبار شهر مارس للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالحيزة، أنه وفقا للكتاب الدوري رقم 10 بشأن ا ختبارت شهري مارس وأبريل يتم عقد اختبارات شهر أبريل في الجزء الذي تم تدريسه خلال الفترة السابقة للاختبار في جزء من الحصة، ويكون الاختبار على مستوي المدرسة، على أن تكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها ويكون الاختبار في مستوى الطالب المتوسط، ولا يوجد به أسئلة تعجيزية أو معقدة.

وأكدت المديرية، الحرص الشديد على تفادي الأخطاء في وضع الاختبار، موضحة أنه تبدأ اختبار شهر أبريل في الفترة من يوم الأحد 2 أبريل وحتي الأربعاء 5 أبريل، مؤكدة على الالتزام القرار الوزارى رقم 167 لسنة 2023.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه يتم عقد المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي في هذه الأيام "الخميس 6 أبريل والإثنين 10 أبريل والثلاثاء 11 أبريل والأربعاء 12 أبريل".