اليوم السابع
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رضا حجازى يباشر العمل من مقر وزارة التعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة

الثلاثاء، 28 مارس 2023 04:44 م
رضا حجازى يباشر العمل من مقر وزارة التعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة وزير التربية والتعليم يباشر عمله من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه في إطار الاستعدادات للانتقال للعاصمة الإدارية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، باشر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، العمل بمقر الوزارة الجديد في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 
وعقد الدكتور رضا حجازي عددا من الاجتماعات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، كما تابع انتظام سير العمل بمختلف مكاتب الوزارة.
 
وأكد وزير التعليم أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة نوعية تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات بطريقة ميسرة، وباستخدام أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد نموذجًا تفخر به الدولة المصرية، وتدعم أهداف الدولة نحو تحقيق حوكمة الإدارة بما يُحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
 

التربية والتعليم

العاصمة الإدارية الجديدة

ممارسة العمل من العاصمة الإدارية الجديدة

الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة



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