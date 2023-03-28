رضا حجازى يباشر العمل من مقر وزارة التعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه في إطار الاستعدادات للانتقال للعاصمة الإدارية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، باشر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، العمل بمقر الوزارة الجديد في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعقد الدكتور رضا حجازي عددا من الاجتماعات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، كما تابع انتظام سير العمل بمختلف مكاتب الوزارة.