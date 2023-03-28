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موعد تشغيل الخط الثانى للقطار السريع من أكتوبر لأبوسمبل.. تفاصيل

الثلاثاء، 28 مارس 2023 12:13 م
موعد تشغيل الخط الثانى للقطار السريع من أكتوبر لأبوسمبل.. تفاصيل القطار السريع
كتب سيد الخلفاوى

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يمثل الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع أهمية كبيرة، والذى يتم تنفيذه من ( أكتوبر /الأقصر / أسوان/ أبو سمبل ) ويبلغ طوله 1100 كم، حيث يختصر الوقت والمسافة للوصول لمحافظات صعيد مصر، ليستغرق وقت الرحلة من أكتوبر لأسوان 4 ساعات بدلا من 12 ساعة.

ومن المتوقع أن يتم تشغيل الخط الثانى للقطار السريع من أكتوبر لأبوسمبل عام 2025، حيث يتم العمل فى الخط الآن بالتزامن مع تنفيذ الخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين مطروح.

ومنظومة القطار الكهربائي السريع الصديقة للبيئة، ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الأخضر المستدام في مصر، وستغطى أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، فإنها ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا، سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات كما تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات.

وشبكة القطار الكهربائي السريع تتكون من 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال حوالى 2000 كم، منها حوالى 1400 كم لخدمة صعيد مصر يتم بالتوازى مع التطوير الجارى لشبكة السكك الحديدية القائمة حاليًا بطول 10 آلاف كم.

ويتم تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار و المحطات والأسوار تتم بواسطة كبرى الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار وستقوم الشركة الألمانية بتنفيذ جميع أعمال الأنظمة للمشروع، والمتمثلة في الاشارات والاتصالات، وأعمال السكة، والأعمال الكهروميكانيكية، وغيرها، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكل أنواعها التي تشمل القطارات السريعة، والقطارات الإقليمية، والجرارات الكهربائية، فضلا عن تصميم الورشة وتوريد وتركيب معداتها.


القطار السريع

الخط الثاني للقطار السريع

القطار الكهربائي السريع

موعد تشغيل القطار السريع



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