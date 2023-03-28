التعليم: مدارس التكنولوجيا التطبيقية مجانية وتستهدف طلبة التعليم الفنى

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية مجانية للطلاب، وتستهدف طلبة التعليم الفنى، حيث يتم الالتحاق بهذه المدارس لخريجى الشهادة الإعدادية فى المحافظات المختلفة وفق الضوابط المحددة من حيث السن والمجموع والذى تتطلب مجموع درجات لا يقل عن 230 درجة، واجتياز المقابلات الشخصية واختبار القبول و حصول الطالب في درجة في اللغة الإنجليزية عن 48 درجة و أن يكون الطالب مصري الجنسية ولا يسمح بالجنسيات الأخرى وألا يزيد سن الطالب عن 18 عام لشهر أكتوبر من عام التقديم.

وشملت الشروط أيضا اجتياز جميع الاختبارات الطبية وتحليل المخدرات والحصول على درجة النجاح في امتحانات القبول واجتياز المقابلة الشخصية واختبارات القبول تكون في مستوى الطالب المتوسط، وتشمل اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات وقياس معدل الذكاء اختبار الميول المهنية عند الطالب لتحديد القيم والمدرسة المناسبة ليه.

وتعد مدارس التكنولوجيا الدولية ، نتاج شراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومشروع قوى عاملة مصر وشركات القطاع الخاص ما يسمى بالشريك الصناعي.