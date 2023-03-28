"الصحة" تعلن إجراء الفحص الطبى لـ84 ألف شاب وفتاة من راغبى الزواج خلال شهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء الفحص الطبى لـ 84 ألف شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج» والتى انطلقت 26 من شهر فبراير الماضى، تحت شعار «100 مليون صحة».

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، عن إصدار 58 ألف شهادة صحية موثقة ومؤمنة بـ(QRCode) للمقبلين على الزواج، موضحًا أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، ولابد من إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يومًا قبل إتمام الزواج لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية.

يذكر أن مواعيد عمل المبادرة خلال شهر رمضان الكريم من الساعة ال 9 صباحًا وحتى 1 ظهرًا، كما يتم الرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني:

‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعى (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن).