اليوم السابع
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الجمعة، 24 مارس 2023 12:25 ص
أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. إجراء 1.7 مليون جراحة ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

الجمعة، 24 مارس 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. إجراء 1.7 مليون جراحة ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار وزارة الصحة

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

 

وزيرة التضامن تنعى الإذاعية "أبلة فضيلة": بصمتها فى وجدان كل الأجيال

وزير الرى: أخطار المياه تمثل أكثر من 80٪ من المخاطر الطبيعية حول العالم
وزير الصحة يوجه بوضع خطة للتشغيل الأمثل لمستشفى العاصمة الإدارية للتأمين الصحى
"الرى": إزالة 7 مخالفات على نهر النيل فى كفر الشيخ والبحيرة
وزير الرى: مصر خير مثال للدول التى تعانى تحديات مركبة مترتبة على تغير المناخ
"التضامن" تستعد لزيادة الدعم للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة"
 

التضامن

الصحه

الرى

التموين

الزراعه

الاوقاف

ابله فضيله

التعليم



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