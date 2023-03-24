أخبار × 24 ساعة.. إجراء 1.7 مليون جراحة ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزيرة التضامن تنعى الإذاعية "أبلة فضيلة": بصمتها فى وجدان كل الأجيال
وزير الرى: أخطار المياه تمثل أكثر من 80٪ من المخاطر الطبيعية حول العالم
وزير الصحة يوجه بوضع خطة للتشغيل الأمثل لمستشفى العاصمة الإدارية للتأمين الصحى
"الرى": إزالة 7 مخالفات على نهر النيل فى كفر الشيخ والبحيرة
وزير الرى: مصر خير مثال للدول التى تعانى تحديات مركبة مترتبة على تغير المناخ
"التضامن" تستعد لزيادة الدعم للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة"
الزراعة: المتحف المصرى للحشرات يحتوى على أكثر من 100 ألف عينة لـ6000 نوع
وزير الرى يشارك فى جلسة "العمل معاً من أجل الماء" بالأمم المتحدة
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