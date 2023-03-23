وزير الرى يشارك فى جلسة "العمل معاً من أجل الماء" بالأمم المتحدة

كتبت أسماء نصار

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري فى جلسة المجموعة الإقليمية "العمل معاً من أجل الماء .. مصدر الحياة"، ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة بنيويورك .

أكد سويلم على أهمية انعقاد المجموعة الإقليمية "العمل معاً من أجل المياه" والتى شاركت مصر وفنلندا في تأسيسها عام 2021 ، مشيراً إلى أن هذه المجموعة تعد قصة نجاح للتعددية ومراعاة قيم الأمم المتحدة ، حيث اجتمعت البلدان الثمانية عشر في المجموعة الأساسية من مناطق مختلفة حول العالم للعمل بشكل جماعى لتعزيز أجندة المياه ورفع الطموح العالمى قبل إنطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمياه .

واستعرض سويلم مجهودات المجموعة خلال الفترة الماضية ، حيث تم إصدار البيان الإقليمى المشترك بشأن المياه بدعم من عدد قياسى بلغ 168 دولة و 11 منظمة ، كما نظمت المجموعة إحتفالية "علامة عام واحد" في يوم المياه العالمى 2022 ، كما قدمت المجموعة عدد من البيانات المشتركة خلال الإجتماعات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023 .

وأكد على التزام المجموعة القوى بالنهوض بالهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة فضلاً عن جميع الجوانب المتعلقة بالمياه ، مع العمل على ضمان المساواة في التمتع بحقوق الإنسان في المياه وخدمات الصرف الصحى خاصة بالدول التى تعانى من الندرة المائية والبلدان النامية التى تعتبر الاكثر احتياجا للإدارة المتكاملة للموارد المائية على كافة المستويات .