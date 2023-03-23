"التضامن" تستعد لزيادة الدعم للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة"

كتب مدحت وهبة

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لزيادة مبلغ الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بنسبة 25% بداية من شهر أبريل المقبل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وجاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ حزمة برامج حماية اجتماعية لتخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية فى ظل أزمة التضخم التي تعاني منها غالبية دول العالم لتؤكد مدى حرص الدولة على تحسين المعيشة لهذه الفئات، ووجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره بزيادة مبلغ الدعم النقدى "تكافل وكرامة "بنسبة 25% بدءا من شهر إبريل المقبل.

وقالت "القباج" إن قرار الرئيس لاقى ترحيبا وارتياحا كبيرا بين المستفيدين من برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة "والذى سيسهم فى معاونة الأسر الأولى بالرعاية على مواجهة أعباء الحياة"، مؤكدة أن الوزارة جاهزة للصرف بدءا من 15 إبريل المقبل وهو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي الشهري بشكل متوالي.

وأضافت القباج أن الرئيس يولى اهتماما كبيرا لملف الحماية الاجتماعية، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، ويحرص فى الكثير من اللقاءات على التوجيه بأهمية تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة لهم والانتقال بهم من مرحلة العوز إلى مرحلة الإنتاج، وهو ما تترجمه الوزارة فى برامجها المختلفة.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى، برنامج "تكافل وكرامة" بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.