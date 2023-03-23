وزير الصحة يوجه بوضع خطة للتشغيل الأمثل لمستشفى العاصمة الإدارية للتأمين الصحى

كتب وليد عبد السلام

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بضرورة وضع تصور واستراتيجية متطورة لتشغيل مستشفى العاصمة الإدارية للتأمين الصحي، التابعة إلى الهيئة العامة للتأمين، وفقًا لنظم الإدارة الحديثة، بحيث لتضاهي النظم الصحية العالمية، مؤكدًا أن هذا المستشفى يُعد من أكبر الصروح الطبية بالجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصحة والسكان، بمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي رقم 201، بحضور الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث واعتماد الآليات المتعلقة بشؤون العاملين بالهيئة، بالإضافة إلى مناقشة الموازنة المالية والخطط الاستثمارية الجديدة للهيئة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير، أكد على الدور الكبير الذي تقوم به منظومة التأمين الصحي في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين المصريين، مشيرًا إلى حرص الوزارة، على تقديم كافة آليات الدعم لضمان استدامة التأمين الصحي ، والعمل على تحسين خدمات الرعاية الصحية التأمينية بكافة أنحاء وربوع الجمهورية.

وأضاف أن الاجتماع، تناول بحث الخطط الاستثمارية للهيئة، بهدف تعظيم الاستفادة من العوائد المالية للهيئة وتطويعها في تطوير وتحسين الخدمات الصحية، واستحداث الأجهزة الطبية، الأمر الذي يساهم في رفع كفاءة بيئة العمل بالمنظومة الصحية، حيث وجه الوزير، بالاستفادة من تجارب الدول الناجحة بهذا المجال، لافتًا إلى أن الوزير، أكد على ضرورة الاستمرار في تقديم البرامج والدورات التدريبية للفرق الطبية العاملة بالهيئة، بهدف رفع كفائتهم وصقل خبراتهم.