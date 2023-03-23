وزيرة التضامن تنعى الإذاعية "أبلة فضيلة": بصمتها فى وجدان كل الأجيال

كتب مدحت وهبة

نعت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وكافة العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق "أبلة فضيلة" والتي وافتها المنية صباح اليوم الخميس.

وتقدمت القباج بخالص العزاء لأسرتها ولجموع الشعب المصري لما تركته فينا من أثر منذ الطفولة بصوتها العذب عبر أثير الإذاعة المصرية، فبصماتها في وجدان كل الأجيال لما زرعته من قيم وأخلاق من خلال برنامجها الأشهر "غنوة وحدوتة".

رحم الله الفقيدة وتغمدها بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.