اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 مارس 2023 02:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة: المتحف المصرى للحشرات يحتوى على أكثر من 100 ألف عينة لـ6000 نوع

الخميس، 23 مارس 2023 12:31 م
الزراعة: المتحف المصرى للحشرات يحتوى على أكثر من 100 ألف عينة لـ6000 نوع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى -أرشيفية
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية حصول معهد بحوث وقاية النباتات على شهادة اعتماد أيزو  ISO 27001:2022  للمتحف المصري المرجعي للحشرات بقسم بحوث الحصر و التصنيف، وفقًا لتوصية لجان المراجعة الدولية التي أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالمعهد، مؤكدًا على سعي المعهد الدؤوب لتحقيق إدارة أصول معلومات آمنة وعالية الخصوصية، لمواكبة التحديات الحالية والمستقبلية بطريقة استباقية مما يعزز بصمته العلمية محليا و دولياً.

 

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بوضع وتطبيق نظام إدارة أمن معلومات وإدارة للمخاطر الأمنية بشكل معتمد يسمح بالحفاظ على البيانات الهامة و يمنع الوصول إليها بشكل غير قانونى.

 

من ناحيته، أشار الدكتور أحمد عبد المجيد مدير معهد وقاية النباتات إلى أن حصول المتحف المرجعي على الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) بالاشتراك مع شركة أكسنت الإنجليزية، مؤكداً أن المواصفة ISO 27001:2022 تُعد من أهم المعايير الدولية في نظم حماية المعلومات وأن حصول المعهد على هذا الإعتماد يُعد سبقاً جديدا له في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

 

وأكد عبد المجيد أهمية المتحف المصري المرجعي للحشرات بالمعهد حيث إنه يحتوي علي أكثر من 100 ألف عينة حشرية تمثل 6000 نوع تم جمعها بأيدي علماء العالم من مناطق مختلفة على أرض مصر.

 

ويعتبر المتحف بمثابة المرجع لتأكيد الاسم العلمي الصحيح للحشرات وما يزيد من أهميته العلمية هو وجود الانماط Types والأنماط الوحيدة Holotypes والأنماط المثيلة Syntypes والأنماط المشروحة Plesiotypesلذلك فالمتحف ثروة علمية عالمية حتى أصبح  المتحف  جزء لا يتجزأ من التراث الحشري العالمي.


الزراعة

وقاية النباتات

مركز البحوث الزراعية

المتحف المصرى للحشرات



الموضوعات المتعلقة

هنية الإتربي.. إنجازات مشرفة في "محراب العلم" أول سيدة تتولى رئاسة مركز البحوث الزراعية

الإثنين، 06 مارس 2023 03:51 م

"شيرين عاصم".. عندما يكون "الشغف" وسيلة لتحقيق الطموح نائب رئيس مركز البحوث الزراعية

الإثنين، 06 مارس 2023 02:52 م

انعقاد أول اجتماع للجنة التنسيقية الدائمة للزراعة العضوية بمركز البحوث الزراعية

الخميس، 23 فبراير 2023 01:15 م

الزراعة: المرور على التجارب البحثية بمحطة البحوث الزراعية بالجميزة

الأحد، 19 فبراير 2023 12:19 م

مركز ‫البحوث الزراعية يفوز بجائزة ذهبية في معرض القاهرة الدولي للابتكار

السبت، 18 فبراير 2023 03:39 م

برنامج للتدريب على إنتاج القطن فى ظل تغير المناخ بالبحوث الزراعية بكفر الشيخ

الأحد، 29 يناير 2023 11:30 م

"خطة النواب" تناقش الحساب الختامى لمركز البحوث الزراعية الإثنين المقبل

الخميس، 26 يناير 2023 05:44 م

حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة وتمكين المرأة اقتصاديا" بمحطة البحوث الزراعية في سخا

الأربعاء، 11 يناير 2023 08:59 م

أستاذ بالبحوث الزراعية: حديقة الحيوان صرح علمى يجب تطويره وإبعاد الباعة

الأحد، 08 يناير 2023 09:01 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة