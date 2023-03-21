اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 مارس 2023 05:50 م
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حصاد الوزارات.. السكة الحديد تشغل خدمة جديدة على الوجهين البحرى والقبلى الخميس

الثلاثاء، 21 مارس 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. السكة الحديد تشغل خدمة جديدة على الوجهين البحرى والقبلى الخميس قطارات السكة الحديد- أرشيفية
كتب محمد صبحى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الصحة: استقبال 685 ألف جرعة من لقاح «فايزر المعدل» مقدمة من 3 دول
التعليم العالى: إجراء 1.5 مليون عملية منها 300 ألف تطلبت مهارات خاصة
السكة الحديد تشغل خدمة جديدة على الوجهين البحرى والقبلى الخميس.. تفاصيل
الصحة: لقاح فايزر المعدل يعمل بفاعلية ضد متحورات فيروس كورونا
الأزهر ينفى تصريحا منسوبا للإمام الأكبر عن عدم جواز الخلع فى المحاكم
"التموين" تطمئن المواطنين: جميع السلع متوافرة وتكفى لفترات طويلة
5 معلومات عن مناهج المرحلة الإعدادية بنظام التعليم الجديد.. اعرف التفاصيل
أيمن عاشور يكشف تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى وإنتاج أول سيارة كهربائية

 


حصاد الوزارات

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