حصاد الوزارات.. السكة الحديد تشغل خدمة جديدة على الوجهين البحرى والقبلى الخميس

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
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