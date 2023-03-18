حصاد الوزارات.. وزير التموين: التعاقد على 25 ألف طن دواجن برازيلى مجمدة

كتب محمود راغب

شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

هطول أمطار غزيرة على البحيرة ووقف حركة الملاحة لسوء الأحوال الجوية.. صور

التعليم تعلن عن حاجتها لمعلمين بمدارس المتفوقين.. اعرف الشروط والمواعيد

انخفاض الحرارة غدا وأمطار على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 20 درجة

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة على الوجهين البحرى والقبلى بداية شهر رمضان

الداخلية تمنح نزلاء مراكز الإصلاح زيارتين استثنائيتين بمناسبة رمضان

وزير الإسكان: منح مهلة للشركات المخصص لها قطع أراض بنظام مقابل الانتفاع

تطعيم 6 ملايين و367 ألف مواطن ضمن حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا

الأرصاد: انخفاض الحرارة وأمطار بالسواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

القوى العاملة: توزيع 36 عقد عمل لذوى الإعاقة فى الشرقية

وزير التموين: التعاقد على 25 ألف طن دواجن برازيلى مجمدة

موانئ أبو ظبى: الاستثمارات الضخمة فى مجال النقل بمصر شجعتنا على التعاون..صور

نقيب البيطريين: الإعداد لفتح منفذ دائم للسلع المدعمة من الحكومة للأعضاء