اليوم السابع
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السبت، 18 مارس 2023 05:40 م
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حصاد الوزارات.. وزير التموين: التعاقد على 25 ألف طن دواجن برازيلى مجمدة

السبت، 18 مارس 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزير التموين: التعاقد على 25 ألف طن دواجن برازيلى مجمدة دواجن برازيلى
كتب محمود راغب

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

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انخفاض الحرارة غدا وأمطار على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 20 درجة

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة على الوجهين البحرى والقبلى بداية شهر رمضان

الداخلية تمنح نزلاء مراكز الإصلاح زيارتين استثنائيتين بمناسبة رمضان

وزير الإسكان: منح مهلة للشركات المخصص لها قطع أراض بنظام مقابل الانتفاع

تطعيم 6 ملايين و367 ألف مواطن ضمن حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا

الأرصاد: انخفاض الحرارة وأمطار بالسواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

القوى العاملة: توزيع 36 عقد عمل لذوى الإعاقة فى الشرقية

وزير التموين: التعاقد على 25 ألف طن دواجن برازيلى مجمدة

موانئ أبو ظبى: الاستثمارات الضخمة فى مجال النقل بمصر شجعتنا على التعاون..صور

نقيب البيطريين: الإعداد لفتح منفذ دائم للسلع المدعمة من الحكومة للأعضاء

 

 


التموين

الدواجن

دواجن مجمده

دواجن برازيلى

وزاره التموين



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