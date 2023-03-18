الأرصاد: انخفاض الحرارة وأمطار بالسواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت انخفاضا طفيفا وتدريجيا على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، ونشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 14.

وحدث الانقلاب الشتوى الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.