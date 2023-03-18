اليوم السابع
Ads
السبت، 18 مارس 2023 12:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الداخلية تمنح نزلاء مراكز الإصلاح زيارتين استثنائيتين بمناسبة رمضان

السبت، 18 مارس 2023 11:33 ص
الداخلية تمنح نزلاء مراكز الإصلاح زيارتين استثنائيتين بمناسبة رمضان وزارة الداخلية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت الداخلية منح جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، زيارتين استثنائيتين خلال شهر رمضان المعظم، على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.
 
جاء ذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم لمشاركة ذويهم مختلف المناسبات.
 
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

شهر رمضان المعظم

وزارة الداخلية

مراكز الإصلاح والتأهيل

أخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة