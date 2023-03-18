وزير التموين: التعاقد على 25 ألف طن دواجن برازيلى مجمدة

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم التعاقد مع دولة البرازيل لاستيراد 25000 طن دواجن مجمدة، وأن الكميات التي سوف تصل الموانئ المصرية بورسعيد - الإسكندرية حتى يوم 23 من الشهر الجاري، سوف تصل إلى 3362 طنا و234 كيلو دواجن مجمدة، مؤكدا أن مينائي بورسعيد والإسكندرية، قد تم اتخاذ التدابير اللازمة بهما لاستقبال تلك الكميات، مع التأكيد على سرعه الإفراج الجمركي للشحنات التي تصل مباشرةً.
وأضاف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الـ 25,000 طن المتعاقد عليها مع دولة البرازيل، سوف تصل تباعاً إلى مينائي بورسعيد والإسكندرية، مؤكدا أن تلك الدواجن يتم ذبحها طبقا للشريعة الاسلامية بالبرازيل ويتم الكشف الطبي عليها في بلد المنشأ من خلال لجان مخصصة من الحجر البيطري المصري ووزارة التموين ويتم الكشف الطبي عليها أيضاً عند وصولها للأراضي المصرية وقبل طرحها بمنافذ البيع سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو منافذ "أهلا رمضان".
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أن وزارة التموين تطرح يوميا كميات كبيرة من الدواجن البرازيلي المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية ومعارض "أهلا رمضان" بسعر 65 جنيه للكيلو وأن شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة تشارك في كل معارض "أهلا رمضان"، ويتم طرح تلك الدواجن بها بكميات كبيرة.
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