اليوم السابع
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وزير التموين: التعاقد على 25 ألف طن دواجن برازيلى مجمدة

السبت، 18 مارس 2023 04:19 م
وزير التموين: التعاقد على 25 ألف طن دواجن برازيلى مجمدة دواجن برازيلى
كتب مدحت وهبة

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أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أنه تم التعاقد مع دولة البرازيل لاستيراد ‏‏25000 طن دواجن مجمدة، وأن الكميات التي ‏سوف تصل الموانئ المصرية بورسعيد - الإسكندرية حتى يوم 23 ‏من الشهر الجاري، سوف تصل إلى 3362 طنا و234 كيلو ‏دواجن مجمدة، مؤكدا أن مينائي بورسعيد والإسكندرية، قد تم ‏اتخاذ التدابير اللازمة بهما لاستقبال تلك الكميات، مع التأكيد ‏على سرعه الإفراج الجمركي للشحنات التي تصل مباشرةً.
 
 
 ‏وأضاف الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، أن الـ 25,000 طن المتعاقد عليها ‏مع دولة البرازيل، سوف تصل تباعاً إلى مينائي بورسعيد ‏والإسكندرية، مؤكدا أن تلك الدواجن يتم ذبحها طبقا للشريعة ‏الاسلامية بالبرازيل ويتم الكشف الطبي عليها في بلد المنشأ ‏من خلال لجان مخصصة من الحجر البيطري المصري ووزارة ‏التموين ويتم الكشف الطبي عليها أيضاً عند وصولها للأراضي ‏المصرية وقبل طرحها بمنافذ البيع سواء بالمجمعات ‏الاستهلاكية أو منافذ "أهلا رمضان".
 
 
وقال أحمد كمال المتحدث ‏الرسمي للوزارة معاون الوزير أن ‏وزارة التموين تطرح يوميا كميات كبيرة من الدواجن ‏البرازيلي المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية ومعارض "أهلا ‏رمضان" بسعر 65 جنيه للكيلو وأن شركات ‏القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة تشارك في كل ‏معارض "أهلا رمضان"، ويتم طرح تلك الدواجن بها بكميات ‏كبيرة.
 
 

التموين

دواجن برازيلي

اسعار الدواجن فى الاسواق

الدواجن فى الاسواق

اسعار الدواجن بمنافذ التموين



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