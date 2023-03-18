التعليم تعلن عن حاجتها لمعلمين بمدارس المتفوقين.. اعرف الشروط والمواعيد

كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية بضرورة الإعلان فى المديرية للعمل فى مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بوظيفة معلم تعليم فنى معمل بمدارس المتفوقين وفق الشروط التالية.

- حاصل على مؤهل عال على رأس العمل بالتعليم الصناعى.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.

- يتم التقديم حتى 28 مارس الحالى إلكترونيا.

- تقوم المديرية بإرسال صحيفة الأحوال الخاصة بالمتقدمين والسيرة الذاتية وترسل البيانات حتى 4 أبريل المقبل.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأهداف العامة لإنشاء مدارس المتفوقين في العلوم التكنولوجيا "stem” تتمثل في رعاية المتفوقين في العلوم الرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والاهتمام بقدراتهم وتطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية والمدخل التكاملي في التدريس، وتحقيق التكامل بين منهج العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا بما يكشف عن مدى الارتباط بين هذه المجالات، و إعداد طالب لديه القدرة على التصميم والإبداع والتفكير النقدي، وإكساب الطلاب مهارات العمل التعاوني، بجانب إعداد قاعدة علمية متميزة ومؤهلة للتعليم الجامعي، والبحث العلمي، وتنمية الانتماء للوطن.

وتساعد مدارس STEM على إعداد خريجين قادرين على حل المشكلات، والابتكار، والاختراع، والاعتماد على النفس، والتفكير المنطقي.

وأوضحت الوزارة أن بدأت الدراسة في مدارس STEM عام 2011 في مدرسة المتفوقين بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ومدرسة المتفوقات فى القاهرة ويبلغ عدد المدارس 19 مدرسة موزعة في محافظات الإسكندرية، وأسيوط، والأقصر، ومحافظة البحر الأحمر، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والقليوبية،وقنا، والشرقية، وبني سويف، والمنوفية، وسوهاج، و المنيا، والفيوم.

وتم الانتهاء خلال هذا العام الدراسي 2022 / 2023 من استلام مدرستي التجمع والشيخ زايد على أن تبدأ الدراسة بهما بداية من العام الدراسي الجديد وبذلك يصبح عدد المدارس 21 مدرسة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تقوم مناهج مدارس STEM على التكامل بين المواد المختلفة Integrated Approach ، وتصميم نواتج تعلم خاصة بالمدرسة تتماشى مع المعايير القومية والعالمية ووفقا للتحديات الكبرى Grand Challenge ، فضلا عن إطار للمناهج يرتبط بالمناهج العالمية لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) ويتماثل معها في المواد العلمية واللغات.