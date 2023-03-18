موانئ أبو ظبى: الاستثمارات الضخمة فى مجال النقل بمصر شجعتنا على التعاون..صور

كتب سيد الخلفاوى

أكد محمد الشمسي الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبو ظبى ، الاستثمارات التى شهدتها مصر فى مجال النقل شجعتا على التعاون وفخورين بذلك، وتم تتويج التعاون بادارة وتشغيل ميناء سفاجا، وسيتم التعاون فى ادارة وتشغيل عدد اخر من الموانئ، مشيرا الى تنوع المحطات السياحية بمصر هو نقطة جذب للسياحة والاستثمار.

وقعت وزارة النقل المصرية ومجموعة موانىء ابوظبي، بالاحرف الاولى على عقد النهائى على ادارة وصيانة وتشغيل واعادة تطوير البنية الفوقية، بميناء سفاجا، حيث وقع على العقد محمد الشمسي الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبو ظبى، واسامة صالح نائب

كما تم توقيع اتفاقيات اخرى، منها توقيع اتفاقيات الشروط لمحطات ميناء السخنة وشرق بورسعيد، وميناء الغردقة وميناء شرم الشيخ وتوقيع صوامع الاسمنت بميناء العريش.

و اكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، ان كل المناطق اللوجيستية نربط بينها وبين الموانئ الان بوسائل مستدامة متنوعة بشبكة القطار السريع والطرق والسكة الحديد، وهو ما يدعم الاقتصاد وربط مناطق الانتاج والتصدير، وضمن خطة مصر لجعل مصر مركزل للتجارة واللوجيستيات.

وأضاف وزير النقل ، ان الوزارة تتعاون مع عدة دول ومن بينها موانئ أبو ظبى، واليوم هو بداية تعاقداتنا مع دولة الامارات الشقيقة، فى مجال النقل البحرى واللوجيستيات، وسنوقع اليوم على اول عقد داخل حزمة كبيرة من التعاقدات، وسنوقع على العقد النهائى بصفة مبدأية لاستكمال اجراءات التوقيع النهائى بعد الموافقات، وذلك في مجال النقل البحرى والموانىء البحرية (سفاجا -شرم الشيخ/الغردقة ) بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانىء ابوظبي.

واوضح وزير النقل خلال عدد من العقود الهامة في مجال النقل البحرى والموانىء البحرية (سفاجا -شرم الشيخ/الغردقة ) بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانىء ابوظبي وذلك بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، ما تم تنفيذة من محطات جديدة بميناء السخنة.

واشار الى ان هناك محطة ركاب على اعلى مستوى بمناء الغردقة وميناء ركاب اخر فى شرم الشيخ، واستوحيته من ميناء زايد خلال زيارته، وسيتم توقيع مذكرة تفاهم بخصوصه، وسنوقع مذكرة تفاهم بخصوص ميناء بورسعيد بخصوص محطة حبوب وستعمل قريبا.

ويحضر التوقيع كل من المهندس كامل الوزير وزير النقل، والسفيرة مي الكعبي سفيرة دولة الامارات بالقاهرة، والكابتن محمد الشمسي الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبو ظبى وعدد من قيادات مجموعة موانئ أبو ظبى، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، ورؤساء الموانىء البحرية.