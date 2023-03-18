القوى العاملة: توزيع 36 عقد عمل لذوى الإعاقة فى الشرقية

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم السبت، عن قيام مديرية القوى العاملة فى محافظة الشرقية، بتوفير 36 فرصة عمل لذوى الهمم والقدرات بمنشآت القطاع الخاص فى المحافظة، وتسليمهم عقود عمل، بـ 4 شركات ومنشأة صناعية كبرى بنطاق مدينة بلبيس، ويأتى ذلك في إطار خطة وتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة للمديريات، بإعطاء ملف ذوى الهمم الأولوية، ضمن ملفات عمل كل مديرية بتوفير فرص تدريب مهنى مناسبة على مهن يحتاجها سوق العمل، وفرص عمل لائقة لهم لدمجهم في سوق العمل.

وبحسب البيان تلقت الوزارة من مدير المديرية أحمد عبد الهادى، تقريراً أشار فيه إلى تنظيم فعاليات تسليم عقود العمل لـ 36 من ذوى الهمم من أبناء المحافظة ، ويأتي ذلك ضمن جهود المديرية في توفير فرص عمل لائقة لذوى الهمم بمنشآت القطاع الخاص والإستثمارى ، لاستيفاء نسبة الـ 5 % من إجمالى عمالها من تلك الفئة طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بشؤون ذوى الإعاقة .

وأضاف وكيل المديرية ، أن الفعاليات شهدت مشاركة 4 شركات ومنشأة صناعية كبرى عاملة بنطاق مدينة بلبيس، وكذلك تسليم عقود العمل بعد الاطمئنان على مراعاة الحد الأدنى للأجور للعمال من ذوى الهمم وعلى كافة بنود عقد العمل كما حددها القانون.