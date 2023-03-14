حصاد الوزرات.. مواصفات امتحانات الرياضيات للصفين الأول والثانى الثانوى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
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