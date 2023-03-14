اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 مارس 2023 06:24 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزرات.. مواصفات امتحانات الرياضيات للصفين الأول والثانى الثانوى

الثلاثاء، 14 مارس 2023 05:05 م
حصاد الوزرات.. مواصفات امتحانات الرياضيات للصفين الأول والثانى الثانوى وزارة التربية والتعليم - أرشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

مواصفات امتحانات الرياضيات وتوزيع الدرجات للصفين الأول والثانى الثانوى

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